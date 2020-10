OKEA hever guiding med 100 millioner

Regjeringens fremleggelse av statsbudsjettet gjør at OKEA jekker opp guidingen for investeringsbudsjettet for inneværende år.

Tidligere lå guidingen på 1 milliard kroner, men nå har selskapet besluttet å øke CAPEX til 1,1 milliarder.

Oppdateringen gjøres i lys av et nytt investeringsestimat for Yme New Development som selskapet tidligere har kommunisert ny oppstart for tidlig i 2021.

En betydelig del av de økte investeringene på prosjektet ble reflektert i selskapets seneste guiding, opplyses det i børsmeldingen.