Oljeprisen henter seg inn igjen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,02 prosent til 42,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,01 prosent til 40,03 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Ifølge tall fra EIA vokste de amerikanske oljelagrene i forrige uke med en halv million fat, noe som ifølge TDN Direkt var høyere enn ventet.

Det var imidlertid en indikasjon på bedre nedstrømsetterspørsel, da bensinlagrene og destillatlagrene falt med henholdsvis 1,4 og 1,4 millioner fat.

Fokuset er ellers rettet mot orkanen Delta, som er ventet å bli en kategori 3-orkan. Den har ifølge TDN Direkt tatt ut nær 1,5 millioner fat pr. dag i råoljeproduksjon i Mexicogulfen, tilsvarende 80,4 prosent av total offshore produksjon.

Markedssentimentet generelt ble løftet etter president Donald Trump onsdag kveld skrev på Twitter at han er for frittstående enkeltpakker med økonomisk støtte, i stedet for en større pakke det er vanskelig å enes om.

Speaker i Representantens Hus, Nancy Pelosi, signaliserte ifølge nyhetsbyrået også åpenhet for slike mindre pakker.