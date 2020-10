Kepler Cheuvreux nedgraderer Equinor fra kjøp til hold i en ny oppdatering, ifølge TDN Direkt. Kursmålet dempes fra 150 til 147 kroner.

«Den sterke utviklingen sammenlignet med konkurrenter og en gjennomgang av vår modell gjør at vi reduserer anbefalingen og kursmålet. Det er ingen tvil om at Equinor har et konkurransefortrinn over konkurrenter, både når det gjelder energiendringer og innom olje og gass. Vi vurderer nå at konkurransefortrinnet er priset inn i aksjen», skriver Equinor.