OPEC forventer at oljeetterspørselen vokser til slutten av 2030-årene

Ved 19.30-tiden er Brent-oljen opp 2,82 prosent til 43,34 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 3,14 prosent til 41,28 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 36,2 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn én million mennesker har mistet livet.

Oppgangen kommer etter at orkanen Delta stanset råoljeproduksjon i Mexicogulfen med nær 1,5 millioner fat pr. dag, tilsvarende 80,4 prosent av total offshore produksjon.

Oljeprisen fikk også et løft etter at Equinor i en melding onsdag skrev at det store Johan Sverdrup-feltet må stenges med mindre streiken avsluttes innen 14. oktober.

Tror på innhenting i 2021

OPEC skriver i en oppdatering torsdag at kartellet forventer at den globale oljeetterspørselen vil overstige nivåene før pandemien i 2022, og deretter vokse jevnt og trutt til slutten av 2030-årene. Da vil den begynne å flate ut, heter det.

– Forutsatt at det i stor grad er kontroll på coronaviruset neste år, forventes oljeetterspørselen delvis å hente seg inn i 2021, og det forventes en sunn etterspørselsvekst på mellomlang sikt, melder kartellet.

– Likevel vil fremtidig etterspørsel sannsynligvis forbli vedvarende under tidligere anslag på grunn av de langvarige effektene av covid-relaterte nedleggelser, og deres innvirkning på den globale økonomien og forbrukeratferd.