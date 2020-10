Oljestreiken går til Riksmekleren

Seks felt er allerede ute av produksjon på grunn av streiken. Nå skal partene møtes hos Riksmekleren i håp om å komme til enighet før det blir nødvendig å stenge storfeltet Johan Sverdrup.

Det var NRK som meldte om meklingsmøtet først.

Skal ha vært nær enighet

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne, forteller til NTB at det har vært gode samtaler mellom partene de siste to dagene, med utveksling av tekster til en protokoll for å få løst konflikten.

Ifølge ham mente forhandlingslederne på ett tidspunkt de hadde funnet en løsning som begge parter kunne akseptere. Men bare minutter senere kom kontrabeskjeden fra Norsk olje og gass.

– Da ringte jeg til riksmekler Mats Wilhelm Ruland og sa at er det én gang under denne prosessen jeg trenger hjelp fra Riksmekleren, så er det nå, forteller Ingvartsen.

Riksmekleren innkalte da partene til møte.

Ordknapp

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass vil ikke kommentere opplysningene fra Ingvartsen.

– Jeg registrerer at han sier det. Vi kommenterer aldri innholdet i samtaler, sier Andreassen til NTB.

Ifølge Andreassen er det umulig å si hvor sannsynlig det er at partene kan nå enighet på fredag.

– Man er ikke enig før man er enig og det står to signaturer på papiret, sier han.

Ingvartsen mener for sin del at enighet er sannsynlig – forutsatt at Norsk olje og gass går med på å hente opp igjen forslaget som ble diskutert torsdag.

Kan ramme en firedel av produksjonen

Fra natt til søndag trappes streiken opp, og effekten slår for fullt inn fra onsdag.

I alt 13 felt på norsk sokkel, inkludert storfeltet Johan Sverdrup, vil da være rammet.

– Det blir kjempealvorlig. En firedel av norsk olje- og gassproduksjon blir da stengt ned. Det skjer midt i en koronapandemi der arbeidsledigheten er høy, og der både selskaper og samfunnet trenger inntekter for å komme over kneika, sier Andreassen.

Hovedproblemet i forhandlingene har vært situasjonen til en håndfull ansatte som tidligere jobbet ute på sokkelen, men som nå skal utføre de samme jobbene fra kontrollrom på land.

Arbeidsgiversiden vil ikke gå med på at sokkelavtalen skal omfatte slike ansatte.

