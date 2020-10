Equinors USA-rapport: Lite fokus på verdiskaping og kontroll

Equinors vekststrategi i USA førte til for lite fokus på verdiskaping og kontroll, kommer det frem i den ferske rapporten om Equinors virksomhet i USA.

«Oppkjøpene som ble gjort på land i USA i perioden 2008-2011 var basert på for optimistiske prisforventninger og var ikke robuste da prisene falt fra 2014. Dette har gitt store økonomiske tap, og nedskrivninger i den landbaserte virksomheten på 9,2 milliarder dollar frem til utgangen av 2019», skriver Equinor i pressemeldingen.

Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av statsautorisert revisor Eli Moe-Helgesen fra PwC, som har gjennomført over 120 intervjuer, og gått gjennom dokumentasjon tilbake til 2005.

Den beskriver også hvordan den landbaserte virksomheten i USA opplevde omfattende utfordringer med støttesystemer innen blant annet regnskap, landadministrasjon og anskaffelser.

Store tap

Equinors styreleder, Jon Erik Reinhardsen, mener de har fått en grundig og kritisk rapport.

– Vi har hatt store økonomiske tap som følge av investeringer i USA. Dette er i hovedsak drevet av en ambisiøs vekststrategi og for optimistiske prisforutsetninger, sier Reinhardsen i en kommentar, og påpeker at den raske veksten i en periode i tillegg medførte omfattende kontrollutfordringer.

– Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere, og det er nå styrets og ledelsens ansvar å sikre at vi tar læring fra dette. Samtidig er det positivt at rapporten bekrefter at omfattende forbedringstiltak ble iverksatt da utfordringene ble kjent i 2014. Det gir et godt grunnlag for å følge opp de anbefalingene rapporten gir, noe vi allerede er i gang med, sier han.

Tre hovedområder

For utvalget har gitt Equinor anbefalinger innen tre hovedområder; strategi og forretningsutvikling, virksomhetsstyring, risikohåndtering og internkontroll, og ledelse og kultur.

– Vi har pekt på klare svakheter og mangler ved internkontrollen tilbake i tid. Siden oppkjøpene i USA er mye endret i Equinor, men vi ser også at det fortsatt er rom for forbedring. Vi har derfor gitt noen anbefalinger, som har det til felles at de handler om hvordan Equinor foretar oppkjøp og integrerer nye enheter utenfor kjernevirksomheten, sier utvalgsleder Moe-Helgesen.

Anbefalingene inkluderer ifølge meldingen blant annet mer systematisk læring fra investeringer og bygge på denne inn i fremtidig forretningsutvikling. I tillegg anbfeales Equinor å sikre mer skreddersydde styringsmodeller, samarbeid på tvers og robuste styringssystemer for inngang i nye markeder, og sikre at ledere har rett kompetanse og kontinuitet i nøkkelroller.