– Kan bli en ny industriell æra i Norge

Brent-oljen har vært svært volatil i år og har fulgt en tilnærmet konsekvent invers av nye smittetilfeller av coronaviruset: Når smittetallene har gått opp, har oljeprisen snudd ned.

Siden nyttår og til bunnen i april stupte oljeprisen hele 70 prosent. Siden den tid har imidlertid prisene hentet inn om lag halvparten av det tapte, men prisene er meget sårbare for oljestreik, hvor mye olje som produseres og ytterligere nedstengninger av samfunnet.

På Finansavisens konferanse Investordagene deler nå den velrennomerte oljeanalytikeren Jarand Rystad i Rystad Energy sine synspunkter på oljeprisen i tiden fremover.

– Dramatisk kollaps

En kraftig ny smittebølge er det Rystad holder frem som det farligste for oljeprisene. Rystad Energy ser følgelig for seg en flat til svakt nedadgående utvikling i oljeprisen i 2021, mot atskillig oppgang i 2022 og 2023.

Rystad ser imidlertid at ytterligere nedstengninger kan få store konsekvenser.

– En andre, tredje og til og med fjerde smittebølge kan føre til virkelig dramatisk kollaps i oljeprisen, sier Rystad.

DRAMATISK: Oljeetterspørselen fikk en solid knekk på starten av året. Foto: Rystad Energy

– Ny industriell æra

Rystad Energy-sjefen trekker frem tre alternativer til energityper som vil dominere i fremtiden: Hydrogen, batteri og sol og vind.

I 2040 og 2050 vil vi være inne i nullutslippsæraen, og Rystad tror at grønn hydrogen kan bli en vinner. Han holder imidlertid frem ett vesentlig punkt, som for øvrig går igjen i de andre energitypene, som må på plass.

– Kostnadene må ned. Elektrolyse er dyrt og må ned til under 1 dollar pr. kilo hydrogen, mener Rystad.

Batteriene må også ytterligere ned i kost ifølge analytikeren. Rystad tror imidlertid at Norge kan hente mye på batteriinfrastruktur.

– Vi kan lage store batterifabrikker her til lands. Vi har grønn energi og billige ingeniører. Alt ligger til rette for batteriproduksjon, og det kan fort bli en ny industriell æra i Norge.

Rask nedgang i etterspørsel

Oljeanalytikeren er ikke blind for at fremtiden er elektrisk, og trekker frem at summen av solar- og vindenergi gjør at nesten hele energisystemet blir elektrisk.

– I perioder vil vi få så mye elektroner som ingen vil ha, som vi kan bruke til å produsere hydrogen, hvilket igjen vil erstatte mange av de måtene man i dag bruker olje og naturgass på, sier Rystad.

Rystad ser dermed at oljeetterspørselen vil falle i et lengre perspektiv og holder frem et radikalt estimat. Han mener vi allerede har sett etterspørselstoppen, og statistikk Rystad referer til viser at etterspørselen er halvert allerede i løpet av 2030-tallet.

– Etterspørselen vil falle globalt og den vil falle raskt. Det vil si at vi er i nærheten av å nå de målene FN har satt opp, og kommer som følge av at konkurransestyrken i sol og vind har tatt seg opp kraftig den siste tiden.

Brent-oljen handles i skrivende stund 1,5 prosent ned til 42,16 dollar.