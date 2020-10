Oljeanalytiker er ikke overbevist over dagens oppgang for oljeprisen

Oppgangen for oljeprisen følger etter Kina annonserte sterke import-tall. Utviklingen trosset følgelig mer positive nyheter for tilbudssiden. Det skriver Reuters.

Brent-oljen om settes i skrivende stund for 42,47 dollar fatet, opp 1,80 prosent. WTI-oljen er opp 2,26 prosent, og omsettes for 40,32 dollar pr. fat.

Verdens største råoljeimportør, Kina, tok inn 11,8 millioner fat pr. dag i september, hvilket tilsvarer en oppgang på 5,5 prosent fra august. Til tross for at tallene fortsatt ligger under nivåene i juni, var dette trolig med på å sende oljeprisen opp tirsdag.

Oljeanalytiker i Rystad Energy, Paola Rodriguez-Masiu, viser imidlertid til at dagens oppgang ikke nødvendigvis er berettiget.

«Vi ser at Kinas importvekst er i ferd med å opphøre, da uavhengige raffinerier nesten har maksimert den statlige importkvoten og selskaper strever med ekstremt høye råoljelagre», poengterte oljeanalytikeren. Videre hevder Rodriguez-Masiu at de er av den oppfatning at dagens oljeprisoppgang er uberettiget. Det skriver Reuters.

Oljeanalytikerens pessimisme ble til en viss grad støttet opp om av OPEC, som i sin månedlige rapport tirsdag forventer slakere bedring av oljeetterspørselen.

Videre fortsetter den bekymringsverdige smittetrenden i Europa, og restriksjoner har nylig blitt innført i blant annet Tsjekkia og Storbritannia, mens franske myndigheter ikke utelukker lokale nedstengninger.

På tilbudssiden er det verdt å merke seg at arbeidere har begynt å returnere til plattformene i Mexicogolfen etter orkanen Delta, i tillegg til i Norge, der streiken har blitt avsluttet.