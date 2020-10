– Råoljeprisene ser veldig sårbare ut

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,42 prosent til 42,26 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 0,40 prosent til 40,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tirsdag kom OPEC med en månedlig rapport der det skriver at oljeetterspørselen i 2021 vil øke med 6,54 millioner fat pr. dag, til 96,84 millioner fat. Det er 80.000 fat mindre enn i deres forrige rapport for en måned siden. Nedgangen skyldes økonomisk usikkerhet og corona-tiltak, melder Reuters.

Suhail al-Mazrouei, energiminister i UAE uttalte tirsdag at OPEC+ vil holde seg til planene om å redusere oljeproduksjonskuttene fra januar.

Russland og Saudi-Arabia

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at lederne for verdens to største oljeprodusenter, Russlands president Vladimir Putin og Saudi-prinsen Mohammed bin Salman, diskuterte dagens energisituasjon under en telefonsamtale tirsdag, ifølge Kreml.

«Oljeprisene er stabile i Asia ettersom dollar-rallyet tar en pause. I tillegg viser russerne og saudierne en samlet front og lever opp til kuttplanene», sier Edward Moya, senior markedsanalytiker i OANDA, ifølge Reuters.

«Råoljeprisene ser derimot veldig sårbare ut, ettersom pandemien har blusset opp som en brann i hele Europa og i USA», legger Moya til.

Orkanproblemer

Rundt 43,6 prosent av oljeproduksjonen og 29,9 prosent av gassproduksjonen, var tirsdag tatt ut av drift i den amerikanske delen av Mexicogulfen. Nedstengningen skyldes orkanen Delta, opplyser USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE), ifølge TDN Direkt.

Totalt har 10,9 prosent av de bemannede plattformene i området blitt evakuert.