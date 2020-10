IEA spår dystre utsikter for etterspørselsveksten

DYSTERT: IEA sine utsikter for energietterspørselen, her ved sjefsøkonom dr. Faith Birol.

DYSTERT: IEA sine utsikter for energietterspørselen, her ved sjefsøkonom dr. Faith Birol. Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Oljeprisen ligger solid i grønt onsdag, men Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer et tiår for historiebøkene – i negativ forstand.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 43,02 dollar fatet, opp 1,34 prosent. WTI-oljen er opp 1,42 prosent, og omsettes for 40,77 dollar pr. fat.

Den pågående pandemien og en svakere verdensøkonomi vil medbringe det svakeste tiåret for vekst av energietterspørselen siden 1930. Det er prognosene fra IEA, ifølge Financial Times.

«Covid-19-pandemien har forårsaket mer forstyrrelse for energisektoren enn noen annet i nyere historie, som vil få følger for årene som kommer», skrev IEA i sin rapport, ifølge nyhetsbyrået.

Byrået informerte samtidig at de opererer med et scenario for «forsinket bedring», der energietterspørselen ikke ventes å komme tilbake til nivåene fra før pandemien før 2025. Det mer optimistiske scenarioet tilsier imidlertid en tilsvarende bedring innen 2023.

Til tross for fravær av optimisme hos IEA hva angår oljeetterspørsel, stiger altså oljeprisen noe onsdag, hvilket Reuters delvis forklarer med at dollaren har svekket seg noe. Nyhetsbyrået påpeker at valutasvekkelsen gjør at mange investorer skifter eksponeringen sin.