– Oljemarkedet marsjerer til egen trommeslager

Oljeprisene har hatt relativt flat utvikling gjennom natten etter en markant økning like før børsen stengte i Oslo i går. Det gir oljeprisen hittil tre strake dager med oppgang.

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,14 prosent til 43,36 dollar fatet, mens WTI-oljen har flat utvikling til 41,09 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Orkan-nedstenging

Det er stadig coronasmitte som legger en demper på utsiktene i oljeprisen. Smittetilfellene i Europa ligger på rundt 100.000 nye hver dag og de omlag 50.000 nye tilfellene i USA legger press på oljeetterspørselen.

– Energimarkedene marsjerer til egen trommeslager for øyeblikket, sier Michael McCarthy, sjefstrateg i CMC Markets, og legger til at volatiliteten i oljeprisen kan ha tiltrukket seg tradereposisjoner.

Om lag 30,7 prosent av oljeproduksjonen og 18 prosent av gassproduksjonen, var onsdag tatt ut av drift i den amerikanske delen av Mexicogolfen på grunn av orkanen Delta, opplyser USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn.

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) og deres allierte (OPEC+) hadde i september 102 prosents oppslutning til å kutte oljetilbud, ifølge Reuters.

ANZ Research understreker at en skarp økning i kinesisk og indisk oljeimport i september har bidratt til å støtte markedet.

«Utsiktene i Asia kan være grunnen til at OPEC+ fremdeles er sikre på at markedet kan stå imot ytterligere 2 millioner fat per dag i markedet», skriver ANZ i en rapport.

Lagrene faller

Råoljelagrene i USA falt med 5,4 millioner fat i forrige uke.

Det fremgår av en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 1,5 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 3,9 millioner fat i forrige uke.