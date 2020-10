Oljeprisen raser 4 prosent

Ved 15.10-tiden koster et fat brentolje 41,68 dollar, ned 4,04 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 4,20 prosent til 39,37 dollar. Da børsen stengte onsdag ble et fat brentolje til sammenligning omsatt for 42,94 dollar.

Årsaken til oljeprisfallet er at smitten av coronaviruset øker. I Europa har en rekke land de siste dagene innført flere strenge restriksjoner. Det gjelder store nasjoner som Frankrike, Storbritannia og Tyskland blant annet, i tillegg til deler av Spania. Disse restriksjonene hemmer den økonomiske aktiviteten og etterspørselen etter olje.

Opecs generalsekretær Mohammed Barkindo sier ifølge Reuters torsdag et Opec+ vil sikre at oljeprisen ikke skal falle når de møtes i november.

– Vi må være realistiske om at innhentingen ikke har tatt seg opp i samme fart som vi forventet tidligere i år, sier Barkindo.

Prisen på olje falt totalt sammen i våres da coronakrisen satte inn for alvor. I tillegg var Russland og Saudi-Arabia i priskrig om oljen. På det laveste kostet et fat brentolje 15,97 dollar. Siden sommeren har oljeprisen vært over 40 dollar stort sett.