Råvaretradere spår svak innhenting for oljeetterspørselen

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 1,11 prosent til 42,94 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 1,01 prosent til 40,67 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 38,7 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn én million mennesker har mistet livet.

Det er stadig coronasmitte som legger en demper på utsiktene i oljeprisen. Smittetilfellene i Europa ligger på rundt 100.000 nye hver dag og de om lag 50.000 nye tilfellene i USA legger press på oljeetterspørselen.

– Energimarkedene marsjerer til egen trommeslager for øyeblikket, sier Michael McCarthy, sjefstrateg i CMC Markets.

Venter svak innhenting

De globale råvarehandlerne Vitol, Trafigura og Gunvor uttalte på Energy Intelligence Forum torsdag at de venter langsom innhenting for oljeetterspørselen på grunn av en ny coronavirusbølge, ifølge Reuters.

Lederne i selskapene uttalte også at etterspørselstoppen i Europa og USA sannsynligvis er forbi, heter det. Imidlertid ser de for seg sterk etterspørsel etter olje og andre råvarer i Kina og resten av Asia.

Til tross for pessimistiske utsikter for etterspørselen, venter selskapene at oljeprisen stiger til nivåer høyere enn 50 dollar pr. fat neste år. I oktober 2021 venter Vitol at oljeprisen vil være 55 dollar pr. fat, Trafigura spår 52 dollar pr. fat, mens Gunvor tror oljeprisen pr. fat vil være 50 dollar.