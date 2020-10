Oljeprisene fortsetter nedover fredag

Oljeprisene trekker videre nedover fredag morgen.

Brent-oljen faller 1,1 prosent til 42,70 dollar fatet, mens WTI-oljen går tilbake 0,9 prosent til 40,60 dollar fatet.

Investorene bekymrer seg ifølge CNBC for om store oljeprodusenter vil gå videre med planer om å trappe ned produksjonskuttene – til tross for at oppsvinget i coronasmittetilfeller i Europa og USA hemmer etterspørselen i to av verdens største oljekonsumerende regioner.

Alle ser på OPEC+

En teknisk komité i OPEC+ uttrykte etter et møte torsdag bekymring for stigende produksjon i et klima der sosiale restriksjoner legger begrensninger på drivstofforbruket.

OPEC+ skal etter planen trappe ned sine nåværende kutt (på 7,7 millioner fat per dag) med 2,0 millioner fat fra januar, selv om OPECs generalsekretær Mohammed Barkindo har beskrevet utsiktene for bensinetterspørselen som «anemiske».

De svake utsiktene og økt produksjon fra Libya kan føre til at OPEC+ viderefører kuttene til neste år, opplyser kilder i OPEC+ ifølge CNBC. Neste møte i OPEC+ finner sted 30. november-1. desember.

– Alles øyne er på hva OPEC+ gjør i januar, sier analysesjef Hiroyuki Kikukawa hos Nissan Securities til nettstedet.

Børsene ser rødt

Coronafrykten legger også en demper på stemningen på de asiatiske børsene fredag.

I Tokyo styrer Nikkei mot et fall på 0,3 prosent til 23.426,74, mens den bredere Topix-indeksen ligger an til en nedgang på 0,75 prosent til 1.619,53.

Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned rundt prosenten.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 0,2 prosent, mens Shanghai Composite er marginalt opp. Hang Seng i Hongkong stiger rundt prosenten.

«Down under» går Sydney-børsen tilbake 0,5 prosent.

Følg Asia-børsene her.