– To sjokk førte til en massiv nedtur i den økonomiske aktiviteten

Det internasjonale pengefondet (IMF) publiserte mandag en ny rapport som blant annet inneholder ferske analyser om oljemarkedet fremover, samt de generelle økonomiske utsiktene for Midtøsten og Asia.

I rapporten nedgraderer IMF anslagene for et økonomisk oppsving etter pandemien, og legger til grunn en nedgang i den økonomiske aktiviteten for Midtøsten og Sentral-Asia på 4,1 prosent for 2020. Det er 1,3 prosentpoeng lavere enn anslaget i den forrige rapporten som ble publisert i april, går det frem av den ferske rapporten som ble publisert mandag.

IMF fokuserer blant annet på den økonomiske forskjellen mellom oljeimporterende og oljeeksporterende land, ettersom oljeprisen fikk seg en skrell etter at pandemien brøt ut tidligere i år.

«Kombinasjonen av nedstengning og oljeprisfall, som kan defineres som et sjokk, har ført til en kraftig nedgang i den økonomiske aktiviteten. Oljeprisfallet utgjør samtidig en markant forskjellig mellom oljeeksporterende og oljeimporterende land», sier Jihad Azour, direktør for IMFs Midtøsten og Asia-avdeling, til CNBCs Hadley Gamble i en videosamtale.

«I gjennomsnitt vil vi se en negativ vekst tilsvarende 6,6 prosent for oljeeksporterende land og den negative veksten vil være på rundt 1 prosent for de oljeimporterende landene», legger Azour til.

Tror ikke på rask oljeprisvekst

IMF mener at oljeprisen vil være den viktigste faktoren for at de oljeeksporterende landene skal få et økonomisk oppsving, spesielt for land som Saudi Arabia, Irak, Iran, UAE, Bahrain og Kuwait. Oljeprisen har hentet seg noe inn igjen siden de historisk lave nivåene i mars og et fat brent-olje står i skrivende stund i 42,78 dollar.

Det internasjonale pengefondet legger ikke til grunn en rask bedring i oljeprisen i mandagens rapport, og estimerer en oljepris på mellom 40 og 50 dollar fatet i 2021. Til sammenligning trenger Saudi Arabia en oljepris på 80 dollar fatet for å balansere budsjettet, ifølge rapporten.

«Vi estimerer en oljepris på mellom 40 til 45 dollar tidlig neste år og 40 til 50 dollar for hele neste år sett under ett. Et oppsving i oljeetterspørselen vil også være avgjørende, som vi har sett tidligere i år», uttaler Azour til CNBC.

BNP-veksten for GCC-landene (Gulf Cooperation Council) var i gjennomsnitt 4,7 prosent fra 2000-2016, hvorav veksten som ikke er relatert til olje kun utgjorde 6,4 prosent. De oljeavhengige Gulfstatene kan forvente en nedgang i BNP på 6 prosent, der virksomheter som ikke er knyttet til olje utgjør 5,7 prosent, ifølge IMFs rapport.