Oljeprisen stiger svakt tirsdag, mens forhandlingene om en ny krisepakke er i fokus

FORHANDLINGER: Finansminister Steve Mnuchin har en av hovedrollene i forhandlingene om en ny krisepakke, som kan være viktig for oljeprisens utvikling. Foto: AP

Oljeprisen er svakt opp tirsdag, etter fokuset har ligget på den økende smittetrenden, forhandlinger om krisepakke og økt produksjon i Libya.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 42,81 dollar fatet, opp 0,45 prosent. WTI-oljen er opp 0,96 prosent, til 41,22 dollar pr. fat.

Den økende smittetrenden i Europa fortsetter i spille en av hovedrollene i oljeprisutviklingen, da andrebølgen fortsetter å skape store utfordringer. The Guardian skriver at flere regioner i Spania og Italia har gjeninnført nedstengninger, i tillegg til at Irland etter alle solemerker blir det første landet i EU til å gjeninnføre en andre nasjonal nedstengning på onsdag.

Forhandlinger i sentrum

Forhandlingene om en ny krisepakke mellom Demokratenes flertallsleder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, og finansminister Steve Mnuchin drar stadig ut. Investorer overvåker utviklingen i forhandlingene nøye, ifølge John Kilduff, partner i Again Capital. Det skriver Reuters.

«Hvis vi får en avtale, tror jeg det vil være støttende, og hvis vi ikke får en avtale, tror jeg det vil straffe prisene», formidler Kilduff ifølge nyhetsbyrået.

Det har lenge vært uenigheter mellom de to partipolitiske fløyene i USA om hvordan en ny redningspakke skal utformes. Mens Republikanerne har jekket opp sitt forslag for totalsummen avtalen skal medbringe, har demokratene, med Pelosi i spissen, stått standhaftig i forhandlingene om et forslag tilsvarende den tidligere avtalen.

OPEC+ lover produksjonskutt

Til tross for bekymringer for smitteutvikling og forhandlinger rundt en ny krisepakke, lovet OPEC+ på mandag å nedskaleres produksjonen for å støtte prisutviklingen. Det skriver Reuters.

Produksjonen vil imidlertid skaleres ned først i januar med 2 millioner fat pr. dag, mens Libya er unntatt fra løftet. Landet har økt produksjonen kraftig etter en intern konflikt førte til kraftig kutt i produksjonen i januar. Flere av feltene har gjenopptatt produksjonen i oktober, ifølge nyhetsbyrået Reuters.