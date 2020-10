Oljeprisen faller skarpt onsdag, etter lageroppbygging i USA og svakere europeiske aksjemarkeder.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 41,60 dollar fatet, ned 3,61 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 4,22 prosent til 39,94 dollar pr. fat.

Reuters viser til at lagrene for råolje vokste med 584.000 fat i uken fram til 16. oktober, viste tall fra American Petroleum Institute.



«Svakere europeiske aksjemarkeder og en overraskende lageroppbygging for råoljen er etter mitt syn de faktorene som tunger oljeprisen i dag», hevdet Giovanni Staunovo, analytiker i UBS Bank. Det skriver nyhetsbyrået.



Videre viser tall fra John Hopkins University at det i løpet av dagen passerte 40 millioner smittetilfeller globalt. Dette samtidig som europeiske land fortsetter arbeidet med å prøve å håndtere coronakrisen, og nedstengninger blir gjeninnført stadig hyppigere.

Reuters påpeker at Russlands energiminister på tirsdag hevdet at det var for tidlig å diskutere hvordan den globale oljeproduksjonens vil utvikles i løpet av neste år. Dette etter at samme mann for mindre enn en uke siden gjorde det klart at nedskaleringen av oljeproduksjonen bør fortsette.