Råvaresjef: – Oljeetterspørselen når toppen i 2030

Etter at mange land iverksatte tiltak for å bringe coronaviruset under kontroll tidligere i år, falt den globale etterspørselen etter drivstoff dramatisk. Oljeprisen kollapset like etter.

Det forventes at oljeprisene vil falle store deler av det kommende tiåret, på grunn av coronapandemien. Det kommer frem av en ny rapport fra analyseselskapet Capital Economics, ifølge Investment Week.

Caroline Bain, råvaresjef i Capital Economics, tror at oljeprisen på kort sikt vil hente seg inn raskt og nå nivåer før pandemien innen 2023.

Hun spår imidlertid at den prisen på Brent-olje vil falle til 35 dollar pr. fat innen 2050.

– Vi forventer at fallende etterspørsel, rikelig tilbud og lavere marginalkostnader vil gradvis tynge oljeprisen, sier Bain.

Tror toppen er i 2030

Bain tror at overgangen til mer hjemmekontor og mindre internasjonale forretningsreiser vil få negative konsekvenser for drivstoffetterspørselen.

– Vi tror at tiltakene for å stoppe viruset vil akselerere overgangen til mindre oljeavhengig BNP-vekst. Som et resultat spår vi at den globale oljeetterspørselen vil nå toppen rundt 2030, sa hun.

Ved 20.30-tiden torsdag er Brent-oljen opp 1,82 prosent til 42,46 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 1,63 prosent til 40,62 dollar pr. fat.