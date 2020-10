Analysesjef Bjarne Schieldrop mener coronavaksinen blir et paradigmeskifte

IKKE HVIS, MEN NÅR: Coronavaksinen vil utgjøre et paradigmeskifte for finansmarkedene, mener analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

IKKE HVIS, MEN NÅR: Coronavaksinen vil utgjøre et paradigmeskifte for finansmarkedene, mener analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop. Foto: NTB

Oljeprisene holder seg i positivt terreng fredag ettermiddag, i kjølvannet av uttalelser fra Russlands president Vladimir Putin om at landet er forberedt på å forlenge kuttene – som ifølge gjeldende produksjonskuttavtale skulle trappes ned fra nyttår.

Putin bekreftet dermed at enigheten med Saudi-Arabia om å holde oljeprisene oppe er intakt.

«En forlengelse vil bli gjort hvis nødvendig, men det er for tidlig å si», skriver analysesjef for råvarer, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering.

Viktige OPEC-datoer

Han peker på det neste møtet i OPEC+ 30. november og 1. desember som passende tid og sted for å ta beslutningen.

«Den kan ikke utsettes til sent i desember, ettersom kontrakter for fysiske laster i januar blir tegnet gjennom hele desember», fortsetter SEB-analytikeren.

Schieldrop mener det er vanskelig å analysere oljemarkedet – og ethvert annet marked – uten å ha et syn på coronaviruset.

«Når vil verden ha én (eller mange) vaksiner mot coronaviruset? En klarhet i dette spørsmålet vil trolig akselerere de kommende 1-2 månedene ettersom fem store farmasiselskaper er i langt fremskredne studier. Men det ser mer og mer ut som at en vaksine (eller flere) vil være tilgjengelig allerede i desember, eller i det minste i første kvartal 2021. Det er ikke et spørsmål om HVIS, men NÅR», skriver Schieldrop videre.

Frigjøringsdagen

Når vaksinen foreligger, snakker vi ifølge analysesjefen om et paradigmeskifte, eller rett og slett en frigjøringsdag.

«Markeder, oppfatninger, tankesett og syn på hvordan verden ser ut vil endre seg «big time». Akkurat som coronaviruset fullstendig transformerte verden når det spredte seg i vår, vil en ankomst av vaksiner snu dette 180 grader rundt igjen», heter det.

«Motargumentene går ut på at mange trolig vil være motvillige til å ta vaksine, og at det ikke vil være mulig å produsere en vaksine for alle de åtte milliarder menneskene på jorden før 2025. Men det betyr ikke noe slik vi ser det, fordi det først og fremst er helsearbeidere og den eldre delen av befolkningen som trenger å vaksineres, da risikoen for å bli syk er veldig lav for de yngre», fortsetter Schieldrop.

Brent desember-olje handles for 42,66 dollar fatet fredag ettermiddag, tilsvarende en oppgang på 0,5 prosent i dagens handel. WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 40,82 dollar fatet.