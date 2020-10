Verdensbanken spår oljepris på 44 dollar i 2021

Oljeprisen har blitt kraftig påvirket i 2020, og den vil heller ikke øke mye neste år, sier Verdensbanken i sin halvårlige rapport om råvaremarkeder.

Det forventes at etterspørselen vil øke langsomt ettersom turisme og reiser fortsetter å bli holdt tilbake, og ettersom global økonomisk aktivitet ikke forventes å komme tilbake til nivået før pandemien før 2022, skriver banken.

Banken forventer en snittpris 44 dollar pr. fat i 2021, heter det i rapporten. Oljeprisen forventes også å holde seg under 50 dollar frem til 2022.

– Til tross for bratte produksjonskutt, har innhentingen for oljeprisen stoppet nylig på grunn av bekymring for fornyede COVID-19-infeksjoner og deres innvirkningen på oljeforbruket.

I skrivende stund er Brent-oljen ned 1,34 prosent til 41,64 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 1,67 prosent til 39,91 dollar pr. fat.