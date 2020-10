Bjarne Schieldrop i SEB mener nihilismen har inntatt oljemarkedet

Den nedadgående trenden fortsetter for oljeprisen, i kjølvannet av forrige ukes fall.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, lar seg ikke overraske, og påpeker i dagens oppdatering at Brent-oljen rammes på begge sider av ligningen (tilbud og etterspørsel).

På tilbudssiden returnerer Libya med ytterligere produksjon, mens etterspørselen først og fremst rammes av den nye coronabølgen som skyller over vesten.

Dette slår for eksempel ut i kraftig fallende etterspørsel etter flybensin, og selv en kaldere vinter enn normalt på den nordre halvkule (grunnet La Ninja-effekten) vil ifølge Schieldrop neppe få prisdrivende effekt fordi destillatlagrene er så høye og etterspørselen så lav.

– Et slags nihilistisk marked

Analysesjefen trakk i forrige uke frem ferdigstillelsen av en coronavaksine som et potensielt paradigmeskifte for oljemarkedet, men samtidig vil det amerikanske presidentvalget grumse det til.

Den store favoritten på meningsmålingene, Joe Biden, er en sterk supporter av atomavtalen, som han selv var med på å forme som Barack Obamas visepresident.

«En Biden-seier vil derfor trolig føre til at denne avtalen gjeninnføres, slik at Iran returnerer med rundt 1,8 millioner fat per dag fra og med 2022. I tillegg er Biden ingen sterk supporter av verken OPEC+ eller Saudi-Arabia/Russland. Trolig presset Donald Trump disse to aktørene i en viss grad tilbake til forhandlingsbordet i april, noe som førte til den gjeldende kuttavtalen. En Biden-seier vil sannsynligvis derfor også bety et mer sårbart OPEC+. Saudi-Arabia vil neppe holde igjen produksjon for å gjøre plass for Irans retur til markedet», skriver Schieldrop videre.

Ifølge analysesjefen har tiden lært OPEC å være reaktive fremfor forebyggende.

«Den typiske responsen fra OPEC på «hva hvis»-spørsmål har vært at «vi krysser broen når/hvis vi kommer dit. Vi tror det samme gjelder markedet akkurat nå. Det tør ikke å tro på noe om fremtiden. Det er et slags nihilistisk marked», mener han.

– Produksjonen holdes i sjakk

Schieldrop definerer spotprisen som dirigenten i oljemarkedet og prisingen av fremtidige oljeleveranser.

«Dette er fordi visibiliteten for fremtiden ofte er så lav. Markedet ser det som oftest slik at inntil det vet mer så er forventningene til fremtiden stort sett nær der spotprisen er i dag», skriver analysesjefen videre.

«Det vi vet er at så snart spotprisene begynner å bevege på seg, så vil forward-prisene gjøre det samme. Vi vet også at så snart global oljeetterspørsel begynner å stige i takt med lanseringen av en coronavaksine, vil oljeprisene også bevege seg høyere fordi svakheten i etterspørselen er den definitivt største bekymringene i markedet akkurat nå. Dette fordi produksjonen fremdeles holdes ganske i sjakk og kontrollert selv om Libya kommer tilbake til markedet», legger han til.

Brent desember-olje står mandag ettermiddag i 40,76 dollar fatet, etter å ha falt 2,4 prosent så langt i dagens handel. WTI desember-olje er ned 2,6 prosent til 38,80 dollar fatet.