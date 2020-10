Oljeprisen faller kraftig på «dyster» mandag

KRAFTIG FALL: Oljeprisen mandag etter NOC, her ved styreleder Mustafa Sanalla, skaper bekymringer for overproduksjon.

KRAFTIG FALL: Oljeprisen mandag etter NOC, her ved styreleder Mustafa Sanalla, skaper bekymringer for overproduksjon. Foto: JOE KLAMAR

Oljeprisen faller markant mandag, som følge av en stadig sterkere smitteoppblomstring, i tillegg til at gjenåpning av plattformer i Libya skaper frykt for overproduksjon.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 40,42 dollar fatet, ned 2,98 prosent. WTI-oljen er ned 3,31 prosent, og handles for 38,53 dollar pr. fat.

I Frankrike ble det rapportert om over 50.000 nye smittede på søndag, hvilket er rekordhøyt for landet. Italia og Spania har innført nye restriksjoner for å prøve å håndtere smitteutviklingen. Financial Times formidler i tillegg at det de siste syv dagene har blitt rapportert om et rekordhøyt antall nye smittede i Storbritannia.

«Det er en dyster mandag i oljemarkedet», sa Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy. Det skriver Reuters.

Nyhetsbyrået formidler videre at Libyas National Oil Corporation (NOC) mandag gjorde det klart at de resterende oljeplattformene, som har vært stengt i 8 måneder, nå kan gjenåpne produksjon. Dette etter at NOC på fredag hevdet at produksjonen i Libya ville nå 1 million fat pr. dag i løpet av de kommende ukene. Anslaget er høyere enn det mange analytikere hadde forventet, og kan gjøre det vanskelig for OPEC+ å stabilisere et allerede presset oljemarked.

«Det siste markedet trenger nå er økt tilbud», hevdet Warren Patterson, leder for råvarestrategi i ING, ifølge Reuters.