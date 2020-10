BP melder om et underliggende replacement cost-resultat på 86 millioner dollar i tredje kvartal, mot 2.254 millioner dollar i samme periode i fjor.

Refinitiv-konsensus pekte ifølge CNBC mot et tap på 347 millioner dollar.

Ordinært resultat etter skatt kom inn på minus 450 millioner dollar, eller 2,22 cent per aksje, mot minus 731 millioner dollar, eller 3,68 cent per aksje, i samme periode i fjor.

Totale inntekter falt fra 69.292 til 44.202 millioner dollar.

Kontantstrøm holder stand

Kontantstrømmen fra driften holdt ifølge BP stand på 5.204 millioner dollar, som riktignok var ned fra 6.056 millioner dollar i tredje kvartal 2019.

Produksjonen i tredje kvartalet, eksklusive Rosneft, var 2,45 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 6,4 prosent lavere enn i samme kvartal i 2019.

I tråd med sin nye utbyttepolitikk har oljekjempen vedtatt et utbytte på 5,25 cent per aksje for kvartalet.

Det nye fokuset: Nullutslipp

Den nye BP-sjefen Bernard Looney beskriver kvartalet med at «selskapet leverer resultater samtidig som det transformeres», og viser da til fokuset på fornybar energi og nullutslipp.

«På kortere sikt er selskapets skjebne likevel knyttet til oljen. Selv om resultatet steg fra andre kvartal, falt det fra samme kvartal i fjor. De lavere oljeprisene er vanligvis bra for raffineridelen av virksomheten, men dette året har blitt rammet av pandemien», skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group i dagens morgenkommentar.

