Tror Aker BP vil vise sterk kontantstrøm

UTSETTER UTBYTTE: Analytikere som følger Aker BP tror oljeselskapet har dratt nytte av de midlertidige skatteendringene, men venter ikke noe utbytte ennå. Her Erling Astrup (t.v.) i samtale med adm. direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik. Foto: Ivàn Kverme

Pareto Securities har troa på at Aker BP årlig vil skape 650 millioner dollar i fri kontantstrøm mellom 2021 og 2027, skriver TDN Direkt. Det forutsetter en oljepris på 40 dollar fatet.

– Dette tilsvarer fri kontantstrømavkastning på 11 prosent ved en oljepris hvor store deler av industrien sliter, skriver Pareto i analysen mandag.

Pareto skriver i analysen at de mener at den sterke kontantstrømmen kan brukes til å finansiere organiske investeringer eller betales ut som utbytte. Uansett er det bra for investorer, slik de ser det. Pareto tror Aker BP-aksjen vil stige fremover.

24 prosent kontantstrømavkastning

Et annet meglerhus som også tror på en sterk kontantstrøm for det Røkke-kontrollerte oljeselskapet er Carnegie. Meglerhuset tror at tredje kvartal vil demonstrere Aker BPs evne til å generere en sterk kontantstrøm, selv om oljeselskapet solgte mindre enn de produserte.

Carnegie venter en fri kontantstrøm på 165 millioner dollar, før utbytte på 71 millioner dollar. Ifølge TDN Direkt venter de i 2021 og 2022 en fri kontantstrømavkastning på 15 og 20 prosent.

ABG Sundal Collier skriver i sin analyse at Aker BP har en sterk balanse med lave gjeldskostnader og ingen gjeldsforfall før 2024. De estimerer en fri kontantstrømavkastning på rundt 24 prosent i både 2021 og 2022 – med dagens oljepriser mener de at den frie kontantstrømavkastningen vil komme på mellom 14 og 18 prosent.