Det er bredt fall på børs og oljeprisen faller under 40 dollar – ned 2,1 prosent. Vi skal imidlertid ikke lenger tilbake enn til starten av oktober for å finne tilsvarende verdier.

Equinor faller tungt som følge av prisfallet og er i skrivende stund ned til 121,40 kroner. Aker BP straffes også hardt og faller til 144,45 kroner.

Det er flere negative faktorer som bidrar til at prisen faller.

Gjenåpning av plattformer i Libya skaper frykt for overproduksjon. Libyas National Oil Corporation (NOC) hevder at produksjonen i Libya vil nå 1 million fat pr. dag i løpet av de kommende ukene. Anslaget er høyere enn det mange analytikere hadde forventet, og kan gjøre det vanskelig for OPEC+ å stabilisere et allerede presset oljemarked.

I den amerikanske delen av Mexicogulfen er rundt 49,5 prosent av oljeproduksjonen og 55,4 prosent av gassproduksjonen tatt ut av drift på tirsdag på grunn av stormen Zeta, melder USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE).

De amerikanske råoljelagrene steg med 4,6 millioner fat i forrige uke. API-tallene viser også at bensinlagrene steg med 2,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 5,3 millioner fat i forrige uke, ifølge TDN Direkt.

Summen av negative faktorer bekymrer Bob Yawger, energidirektør i Mizuho.

– Det er store svakheter i oljemarkedet. Ingen vaksine, ingen stimuli og store muligheter for et rotete valg neste uke gjør markedet urolig, sier Yawger til Reuters.