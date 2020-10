Oljeprisen raser under 38 dollar fatet

LITE LYSTIG: For oljemarkedet.

LITE LYSTIG: For oljemarkedet. Foto: Dreamstime

Et fat brentolje koster ved 11.15-tiden 37,65 dollar. Det er en nedgang på 3,6 prosent for dagen. Siden 9-tiden har svekkelsen vært tydelig. Det er laveste pris på brentolje siden slutten av mai. Da uken startet kostet et fat brentolje til sammenligning 41 dollar drøyt.

Et fat WTI-olje koster torsdag 35,84 dollar, ned 4 prosent for dagen.

Etter alle solemerker er det økt smitte av coronaviruset og strengere restriksjoner mot smittespredning som gjør at oljeprisen faller. En rekke land som Tyskland, Italia og Frankrike har skjerpet kraftig inn i kampen mot viruset.

Også i Norge er restriksjonene blitt strengere. Tiltakene gjør at flere folk holder seg hjemme, og etterspørselen etter olje blir lavere. Også deler av den økonomiske aktiviteten går saktere.

I tillegg til coronaviruset skaper tirsdagens valg mellom Donald Trump og Joe Biden stor usikkerhet.

– Investorenes håp om at coronapandemien ikke vil tvinge til ytterligere «lockdowns» som vil presse økonomien tilbake i lavforbruksmodus ser ut til å være under press, sier strateg Yousef Abbasi i StoneX til CNBC.

– Med så mye usikkerhet fra alle kanter vil ukene fremover være avgjørende for oljen. Så fest setebeltene før valget og følg med på nyhetene om coronaviruset, sier Bjørnar Tonhaugen, sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy.