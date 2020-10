Styret i Equinor forslo torsdag å øke utbytte for tredje kvartal til 0,11 dollar pr. aksje, fra 0,09 dollar. Forslaget kommer kort tid etter at Stortinget vedtok en stor skattepakke for oljenæringen for å stimulere aktivitet på norsk sokkel.

Det svenske meglerhuset SEB mener Equinor utbytte økningen kommer for tidlig, spesielt med tanke på at det kan komme nye restriksjoner på grunn av coronaviruset som vil tynge oljeprisen. Men meglerhuset blir likevel betrygget Equinors ønske om å heve utbyttet, da det kan tyde på at videre vekst i utbyttene fremover, skriver TDN Direkt.

SEB kutter i kursmålet til Equinor fra 140 kroner til 130 kroner pr. aksje.

Bekymret for gjeldsgraden

Carnegie og Danske Bank Markets kutter også i kursmålet sitt for Equinor. Carnegie er mest urolig for den høye gjeldsgraden, og nedjusterer kursmålet fra 140 til 135 kroner pr. aksje. De beholder imidlertid hold-anbefalingen på det norske oljeselskapet.

Danske Bank Markets tror ikke Equinor vil klare å innfri utbytteforventningene fremover. Ifølge TDN Direkt er selskapets gjeldsgrad for høy, noe som gjør at de tror avkastningen vil holde seg på 3 prosent fremover. Danske kutter kursmålet fra 107,5 kroner til 104,5 kroner pr. aksje.