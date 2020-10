Det har vært store svingninger for oljeprisen fredag. Brent-oljen var på et tidspunkt ned over 2 prosent for dagen, men har i ettertid snudd i grønt. Det samme gjelder WTI-oljen, sett bort ifra at det her har snudd ned igjen.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 37,76 dollar fatet, opp 0,51 prosent. WTI-oljen er ned 1,38 prosent og handles til 35,67 dollar pr. fat.

Det er vanskelig å komme foruten smittebølgen som skyller over Europa for øyeblikket. I Frankrike ble det fra midnatt fredag iverksatt nye tiltak for å håndtere smittesituasjonen. Der har innbyggerne blitt bedt om å holde seg inne, sett bort i fra helt nødvendige gjøremål. Myndighetene i Tyskland sa også at økonomien deres ikke vil nå en full bedring før 2022.

Det er imidlertid verdt å merke seg at medlemmer av OPEC+ har hevdet at de ønsker å opprettholde det pågående produksjonskuttet videre fra begynnelsen av neste år. Det var i utgangspunktet planlagt å øke produksjonen med 2 millioner fat pr. dag i januar. Det skriver Reuters.

Det enorme presset på etterspørselssiden som følge av den pågående pandemien, i tillegg til den økte produksjonen i Libya, har gjort at flere av medlemmene nå går inn for å utsette produksjonsøkningen. Dette for å opprettholde stabilitet for oljeprisen.

OPEC+ har avtalt et møte for å diskutere avgjørelsen 30. november. Utfallet av dette møtet kan ha kraftige innvirkninger på oljeprisen, ifølge analytikere.

«Utfallet av møtet kan sende oljeprisene enten opp eller ned med 10 dollar pr. fat», sier analytikere fra PVM til Reuters.