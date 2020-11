Equinor har gjort gassfunn i Norskehavet

FUNN: Equinor har gjort et mindre gassfunn i Norskehavet.

FUNN: Equinor har gjort et mindre gassfunn i Norskehavet. Foto: Jamie Baikie/Equinor

Equinor har gjort et lite gassfunn og avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund, opplyser Oljedirektoratet i en pressemelding mandag.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Equinor har en eierandel på 60 prosent i lisensen, mens Lime Petroleum og Pandion Energy har 20 prosent hver, melder TDN Direkt.