SER OPPSIDE: Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, ser flere grunner til at oljeprisen vender oppover neste år. Foto: Finansavisen

Oljeprisene opplever tunge dager, og faller mandag for fjerde dag på rad. Frontkontrakten for Brent-olje (med levering i januar) faller nye 0,6 prosent til 37,25 dollar fatet.

«Akkurat nå er det mye umiddelbar smerte i oljemarkedet med økende tilbud fra Libya, svakere etterspørsel i Europa grunnet coronarelatert lockdown og begrenset ordreinngang fra kinesiske raffinerier. Alt med amerikanske valgbekymringer på toppen. Når det gjelder en potensiell Biden-seier og den negative effekten av det, tror vi dette er mer enn priset inn i markedet», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering mandag.

– Andre runde av brannsalg

Han mener oljemarkedet nå er midt inne i en andre runde av brannsalg for fremtidskontrakter, og viser til at Brent-olje for 2022-levering i dag handles på lavt 42-tall – kun 2-3 dollar over de laveste nivåene i midten av april.

«Til sammenligning går vi trolig mot 41,50 dollar fatet i gjennomsnittspris for 2020. Markedet tilbyr for tiden derfor 2022-olje mer eller mindre på samme nivå som årets «annus horribilis»-snitt», skriver SEB-analytikeren videre.

Han mener dagens prising i oljemarkedet først og fremst preges av hysteriet rundt USA-valget, forsterket av Libya, europeisk lockdown og kinesisk import.

– Den sanneste historien

Schieldrop tror contangoen for Brent-oljen forteller den sanneste historien i markedet, og peker på at forskjellen (mellom dagens spotpris og prisene for fremtidig levering) var langt større i april.

For eksempel er Brent-olje for levering om seks måneder i dag 2,30 dollar dyrere enn olje for levering om én måned. I april var forskjellen 13 dollar fatet.

«Generelt er overskuddstilbudet ikke i nærheten av hva som var tilfellet i vår. Og vi trenger ikke se tilbake lenger enn sent i september for å finne en dypere contango enn akkurat nå. Det betyr at det har vært salgspress langs hele kurven i en slags risk off-manøver», skriver Schieldrop.

– Da skal oljeprisene opp

Analytikeren trekker videre frem at kinesiske raffinerier er tildelt råoljeimportkvoter for 2021 på 243 millioner tonn (fem millioner fat per dag), som er 20 prosent opp fra årets nivåer.

«Importaktiviteten er stille akkurat nå, men vil sannsynligvis komme kraftig tilbake fra midten av november og fremover med ordre for januar og februar. Libyas oljeproduksjon vil ha nådd et platå, og vil ikke lenger være en tyngende faktor på marginen. Usikkerheten rundt valget i USA vil være bak oss», skriver han.

«Visibiliteten for coronavaksiner vil være mye bedre mot slutten av året, noe som trolig løfter etterspørselssentimentet for 2021. Og hvis alt dette toppes av at OPEC+ bestemmer seg for ikke å løfte produksjonen med 1,9 millioner fat per dag i januar, skal oljeprisene opp», konkluderer Schieldrop.