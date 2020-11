UTSETTER? Russland og energiminister Alexander Novak (t.h.) skal ha begynt å diskutere om OPEC+ bør utsette en produksjonsøkning fra nyttår. Her sammen med OPECs generalsekretær Mohammed Sanusi Barkindo (t.v.) og Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman.

Oljeprisene er inne i en blytung periode, og så tidligere mandag ut til å gå mot sin fjerde strake dag med nedgang.

Utover dagen har prisene tatt seg noe opp, og frontkontrakten for Brent-oljen spratt tidligere i ettermiddag opp i 38,10 dollar fatet, tilsvarende 1,7 prosent oppgang i dagens handel.

Oppsvinget kom etter at Russland ifølge forexlive.com har tatt opp til diskusjon muligheten for å utsette nedtrappingen av produksjonskuttene i tråd med gjeldende kuttavtale for OPEC+.

President Vladimir Putin sa for halvannen uke siden at Russland er åpen for en slik utsettelse.

Bakgrunnen for at temaet har kommet på agendaen er først og fremst effekten coronabølge to vil ha på etterspørselen etter olje, spesielt i Europa.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, trakk tidligere i dag frem en mulig utsettelse av produksjonskuttene som et argument for oljeprisoppgang i 2021.

Den største optimismen etter Russland-oppslaget har lagt seg, og Brent-oljen er på 37,45 dollar fatet omtrent uendret så langt i dagens handel.