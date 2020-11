Det har vært en blytung periode for oljeprisen etter kraftig smitteøkning i Europa og USA, men mandag peker pilene oppover.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 38,63 dollar fatet, opp 1,82 prosent. WTI-oljen er opp 1,87 prosent, til 36,46 dollar pr. fat.

Det er imidlertid presidentvalget som preger overskriftene – også for råvareprisene. Analytikere uttalte mandag til Reuters at det som på kort sikt er risikoen er dersom det ikke skulle bli en klar vinner. Dette er dog ikke en bunnsolid forutsetning.

Flere medier har de siste dagene meldt at interne kilder i Det Hvite Hus er sitert på at Donald Trump vurderer å erklære seier dersom han skulle inneha en ledelse før det endelige resultatet er klart. At advokater vil bli innblandet i prosessen får en neppe gode odds på.

«Bekymringene for fundamentale faktorer for oljetilbud og -etterspørsel vil spille andrefiolin med tanke på det amerikanske presidentvalget og risikoen for hvordan markedet vil reagere på utfallet», hevdet analytiker Harry Tchilinguirian i BNP Paribas.

Hvis en likevel tar en titt på etterspørselssiden er det stadig smittetrenden som bekymrer, med nedstengninger i europeiske land som den store utfordringen. Flere oljeselskaper og analytikere mener etterspørselen vil falle med over 90 millioner fat pr. dag. Til tross for at nyheter om framgang for vaksiner kommer stadig hyppigere, peker Rystad Energy på at pandemien kommer til å ha vesentlige langsiktige konsekvenser.

«Nedstengningene vil hindre økonomisk bedring på kort- og lang sikt og pandemien vil også medføre en rekke atferdsendringer som vil påvirke bruk av olje», hevdet Artyom Tchen i Rystad Energy, ifølge Reuters.