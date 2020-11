Tidligere oljeminister om Equinors USA-skandale: – Vi kjente ikke til omfanget

– Både den nåværende statsråden og selskapet har redegjort for at vi ikke kjente til omfanget av de utfordringene som var med revisjon, regnskap og internkontroll i USA, sier Tord Lien til TV 2.

Den tidligere Frp-statsråden, som var olje- og energiminister mellom 2013 og 2016, er blant dem som tirsdag stiller i Stortingets høring om Equinors milliardtap i USA.

En undersøkelsesrapport fra PwC har vist at det er snakk om et regnskapsmessig tap for Equinor på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, mellom 2007 og 2019.

På spørsmål fra TV 2 om han kan utdype hva han visste, svarer Lien:

– Dette er redegjort grundig for. Dagens styreleder, som jeg oppfatter det selv, har gitt uttrykk for at informasjon om problemene med revisjon og internkontroll i USA ikke tilfløt departementet og de øvrige eierne, og at det i ettertid er kritikkverdig. Dette synet oppfatter jeg at statsråd Bru deler. Jeg ser ingen grunn til å innvende noe mot den kritikken, sier han.

