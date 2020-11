Equinors USA-tap har nådd 24,5 milliarder dollar

FIASKO: For Equinor i USA. Her styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Han var først ute med å avgi forklaring da Stortingets energi- og miljøkomité tirsdag holdt åpen høring om USA-satsingen.

– Et samlet regnskapsmessig tap fra 2007 til utgangen av 2019 på 21,5 milliarder dollar, om lag 160 milliarder kroner ut fra valutakurs på de relevante tidspunkt, er meget alvorlig, sa Reinhardsen.

Så la han til:

– I de ni første månedene i år har vi cirka 3 milliarder i regnskapsmessige tap, der nedskrivninger utgjør 2,4 milliarder dollar, som gjør at totalsummen nå er 24,5 milliarder dollar.

Erkjente svikt

Equinor har for lengst erkjent både at det var alvorlige mangler ved økonomistyringen i USA-satsingen, og at selskapet har gått på betydelige tap.

– Det er åpenbart at satsingen i USA, og særlig den landbaserte delen, ikke har gitt de resultatene vi planla for. Langt derifra, sa Reinhardsen.

– Hovedårsaken er at oljeprisforutsetningene som ble lagt til grunn, ikke holdt da markedet kollapset, sa styrelederen.

SVs Lars Haltbrekken kaller saken norgeshistoriens største industriskandale.

– Equinor sløste bort 200 milliarder kroner. Vi må komme til bunns i hvem som visste eller burde visst om disse overskridelsene. Hvorfor ble det ikke gjort noe tidligere for å forhindre disse enorme tapene? sier han til NTB.

To deler

Høringen foregikk tirsdag under strenge smitteverntiltak på Stortinget, og deltakerne i høringen var med på videoforbindelse.

Reinhardsen og tidligere styreleder Svein Rennemo i Equinor, som fram til våren 2018 het Statoil, var først ut. Senere skal tidligere konsernsjef Helge Lund og den nylig avgåtte Equinor-sjefen Eldar Sætre forklare seg.

Til slutt er det politikernes tur. Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og etterfølgerne Tord Lien (Frp) og Tina Bru (H), som har ansvaret i dag, skal alle spørres ut av komiteen.

Den formelle rammen for høringen er Brus redegjørelse om saken i Stortinget 10. juni.

Samtidig kan saken senere havne på kontroll- og konstitusjonskomiteens bord. Det skyldes at Riksrevisjonen nå er i gang med en gransking av statens opptreden som eier i Equinor.

