I FARESONEN: Joe Biden-seier i dagens amerikanske presidentvalg betyr trolig at Iran returnerer til oljemarkedet. Det kan bli kroken på døren for OPEC-samarbeidet med Russland. F.v. OPECs generalsekretær Mohammed Barkindo, Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman og Russlands energiminister Alexander Novak. Foto: NTB

Energi har ikke vært det heteste emnet opp mot presidentvalget i USA, men utfallet har likevel potensial til å forme både amerikanske og globale energimarkeder betydelig, mener analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

«Trump/Biden er i stor grad et valg mellom fossilt eller fornybart», skriver han i en oppdatering tirsdag.

Hvor sterkt momentumet blir den ene eller andre veien, vil i stor grad avhenge av hvem som tar Senatet. Vinner Demokratene Det hvite hus, Senatet, så vel som Representantenes Hus, vil USA gi full gass mot karbonnøytralitet og være fullt tilpasset klimakreftene i EU og Kina.

Trump = oljefyring

Motsatt vil en Trump-seier redusere tempoet i den pågående energiteknologiske overgangen både globalt og i USA, og sørge for at USA forblir i utakt med Europa og Kina i klimaspørsmål.

Analysesjefen mener et gjenvalg av Trump vil sette fyr på oljeprisen igjen.

«En Trump-seier vil trolig medføre en solid gjeninnhenting for oljeprisen de neste to årene, med 65 dollar fatet i snittpris for Brent-oljen i 2022, etterhvert som verdensøkonomien våkner til liv igjen, sammen med lanseringen av coronavaksiner. Med en Biden-seier vil prisutsiktene sannsynligvis bli mye mer dempede og volatiliteten i oljeprisen lavere», fortsetter Schieldrop, og antyder 50-55 dollar fatet i gjennomsnitt for Brent-oljen i 2022.

Iran inn, Russland ut?

SEB-analytikeren begrunner de svekkede utsiktene blant annet med at Biden er en tilhenger av atomavtalen med Iran, og at landet trolig vil returnere til markedet med sin produksjon.

Dermed kan hele OPEC+-samarbeidet være truet.

«Russland er en viktig del av OPEC+, og uten Russland er det bare OPEC. Biden har uttalt at Russland i dag er den største trusselen mot USAs sikkerhet. Russland er allerede skeptisk til å holde produksjon tilbake fra markedet, og med økt politisk press fra en Biden-administrasjon og retur av iransk produksjon, kan Russland muligens avslutte tilbudskontrollen fullstendig. Kanskje allerede i løpet av 2021», skriver Schieldrop.

Med en Trump-seier mener han olje fra Iran og Venezuela sannsynligvis vil bli holdt utenfor markedet også i de nærmeste årene.

Corona i førersetet

De neste seks månedene tror han analysesjefen likevel at oljeprisen vil styres mer av corona og utrullingen av vaksiner enn om Trump eller Biden vinner valget.

«Frem til lockdown oppheves og vaksiner kommer, vil oljeprisen trolig handles rundt 40 dollar fatet. Det er en klar risiko for at den beveger seg helt ned til 30 dollar – for å stoppe fracking av amerikanske skiferoljebrønner nesten fullstendig og dermed forsterke fallet i USA-produksjon. Vilkåret er at markedet igjen får et betydelig overskuddstilbud», fortsetter analysesjefen.

Han skynder seg å legge til at OPEC+ trolig vil forlenge produksjonskuttene på dagens nivåer til og med første kvartal neste år.

– Biden kan løfte alle båter

Tirsdag ettermiddag stiger frontkontrakten for Brent-olje 2,9 prosent til 40,11 dollar fatet, og da nettopp på den økende troen på forlengede kutt.

WTI-oljen stiger 3,3 prosent til 38,03 dollar fatet

Schieldrop utelukker dog ikke at selv en Biden-seier kan være positivt for oljeprisen – iallfall midlertidig.

«En generell økonomisk oppvåkning som konsekvens av en Biden-seier, samt finanspolitiske stimulanser, kan bidra til å løfte alle båter – inklusive oljepriser – en stund», skriver han.