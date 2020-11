Oljeprisen har meget volatil de siste dagene med fall på over 10 prosent helt ned til 37 dollar, og opp igjen til over 40 dollar i dag.

Bjarne Schieldrop, oljeanalytiker i SEB, tror på Trump-seier, mener det er utelukkende positivt for oljeprisen og antyder at prisen kan hoppe hele 5 dollar dersom det blir seier til republikanerne.

– Det er flere punkter som peker på at en Trump-seier vil være positivt for oljen, sier Schieldrop.

Han trekker frem at markedene tror det går mot Trump-seier på grunn av systematisk forskjell mellom det meningsmålingene indikerte – seier til Biden – og at Trump nå går av med seieren flere vippestater.

Oljeanalytikeren forklarer at stigningen i oljeprisen vi ser nå kommer som følge av tre faktorer:

OPEC+ forlenger kutt

Oljelagertallene i USA langt under forventning

Trump-seier

Det er OPEC+ som forlenger sine oljeproduksjonskutt som er hovedgrunnen til at prisene får seg et løft. Kuttene forlenges til ut i første kvartal 2021 i påvente av en coronavaksine.

I tillegg kom oljelagertallene fra USA inn med et rapportert fall på 8 millioner fat per dag. Normalt stiger lagrene med 2 til 4 millioner fat per dag på denne tiden av året.

Dersom Trump går av med seieren vil det resultere i at iransk og venezuelansk olje holdes ute av markedet. Samarbeidet med Saudi-Arabia og Russland vil fortsette, og de vil sørge for at prisene holdes oppe og at det blir overskudd av olje i markedet.

– Vi er bullish på oljepris hvis Trump vinner, sier Schieldrop.

Oljeanalyseselskapet FGE melder at oljeprisen vil kunne hoppe så mye som 5 dollar dersom Trump vinner. Schieldrop vet ikke konkret hvor mye prisen vil hoppe, men kommenterer at det helt klart er positivt for oljen med Trump-seier.