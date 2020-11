Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,58 prosent til 40,96 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,79 prosent til 38,81 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 48,3 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 1,2 millioner mennesker har mistet livet.

Utviklingen i oljeprisen kommer etter en kraftig økning i antall smittetilfeller. Italia registrerte torsdag sitt høyeste antall nye smittetilfeller per dag, mens USA overgikk 100.000 smittetilfeller per dag i forrige uke.

EU-kommisjon senket sin økonomiske prognoser torsdag morgen, og forventer nå at økonomien ikke ville komme tilbake til nivået før viruset før i 2023, skriver Reuters.

Samtidig følger investorer nøye med på det amerikanske presidentvalget. Nåværende stemmetelling og prognoser antyder at republikanerne vil beholde kontrollen over det amerikanske senatet, mens demokratene vil oppnå et marginalt flertall i Representantenes hus, skriver Reuters.