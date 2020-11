Oljeprisen faller kraftig fredag, mens resultatet av presidentvalget drar ut og ytterligere nedstengninger skaper bekymringer for etterspørselssiden.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 39,65 dollar fatet, ned 3,13 prosent. WTI-oljen er ned 3,69 prosent, og handles til 37,36 dollar pr. fat.

Resultatet av presidentvalgkampen drar stadig ut, til tross for at flere medier allerede har utpekt Joe Biden som USAs neste president. Det gjenstår imidlertid å telle opp de resterende stemmene i en rekke viktige vippestater, og trolig minst én gjenopptelling.

Det følger av etablert praksis at dersom det er en margin på mindre enn ett prosentpoeng mellom presidentkandidatene, er det grunn til å få innvilget krav om gjenopptelling. Dette er tilfelle både i Georgia og nøkkelstaten Pennsylvania for øyeblikket, selv om Biden ventes å dra ytterligere fra i sistnevnte i løpet av kvelden.

Til tross for at et endelig resultat av valgkampen ser ut til å nærme seg med stormskritt, påpeker Reuters at uthalingen gjør at markedet er spent, og følgelig tynges oljeprisen.

Senatets flertallsleder, Mitch McConnnell, ga også en oppdatering fredag på den mye omdiskuterte stimuluspakken. McConnell hevdet at pakken bør være mindre enn tidligere diskutert, som følge av nye arbeidsledighetstall som viste en nedgang på 1 prosen. Flere analytikere sa til Reuters at oljeprisen er sensitiv for denne typen nyheter, og bidro til å trekke ned fredag.

Demokratene håpet trolig på å oppnå kontroll i begge kamrene i kongressen etter valget, hvilket ikke ser ut til å bli tilfelle. Dette kan skape ytterligere utfordringer for en rask løsning på forhandlingene om pakken.

På den andre siden skaper OPEC+ et håp for stabilisering av oljeprisen, ved å åpne døren for å fortsette produksjonskuttet lengre enn planlagt.