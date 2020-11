Den saudiarabiske energiministeren, prins Abdulaziz bin Salman, sier mandag at det kan tenkes at Opec, sammen med samarbeidslandene, vil forlenge produksjonskuttavtalen til ut 2022.

Ifølge TDN Direkt kommer også oljeministeren for De forente arabiske emirater, Suhail Al Mazroui, men en lignende uttalelse hvor han påpeker behovet for at alle landene må være enige om det.