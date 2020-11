NOE Å FEIRE: Joe Biden kan glede seg over seieren i det amerikanske presidentvalget. Men for oljemarkedet er det mindre å feire, mener Bjarne Schieldrop i SEB.

Oljeprisene spretter opp ganske markant mandag i kjølvannet av at Joe Biden i helgen ble bekreftet som vinner av presidentvalget i USA.

Frontkontrakten for Brent-olje stiger 8,4 prosent til 42,77 dollar, mens WTI-oljen er opp 9,0 prosent til 40,49 dollar fatet.

«Forutsigbarhet og stimulanser er hva markedene gleder seg over, men bortsett fra det er det ikke mye for oljemarkedet å feire etter Biden-seieren», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering mandag.

Noe av oppgangen kan også henge sammen med meldingen fra Pfizer og BioNTech om at en coronavaksine utviklet av dem er 90 prosent effektiv i å hindre coronainfeksjoner.

– En mørk dag

Han beskriver rett og slett Bidens valgseier som «en grønn dag for menneskeheten, men en mørk dag for fossilt brennstoff».

«Med Biden vil USA gå inn igjen i Parisavtalen på hans første dag som president. Hans mål er å lede verden i klimaspørsmål og intensjonen er å kalle inn til et globalt klimatoppmøte så snart som mulig. Han vil gjenopplive mange av de 70 miljøbestemmelsene Donald Trump la døde, og gjeninnføre og styrke drivstoffstandarder og energieffektivitetsmål for bygninger», fortsetter Schieldrop.

Elektrifisering

Biden vil også bringe USA nærmere seg Kina og Europa innen elektrifisering av transport.

«Dette vil akselerere prosessen. Oljens dager som monopolist i transportsektoren er talte. Den vil i økende grad konkurrere direkte med kull, gass, atomkraft, vannkraft, solkraft og vindkraft. Disse kildene er vanligvis mye billigere enn olje, og slik konkurranse er åpenbart bearish for oljeprisen på 5-10 års sikt», skriver SEB-analytikeren videre.

Iran-comeback

Han understreker at det er oppside i oljeprisen, men at den er mye mindre etter en Biden-seier i presidentvalget. Én årsak til det er at Biden er tilhenger av atomavtalen med Iran. Det betyr at iransk olje kan komme tilbake til et marked som allerede flyter over.

«På 1-2 års sikt vil Iran trolig øke eksporten av olje/kondensater med 2-3 millioner fat pr. dag. Sammen med én million fat pr. dag fra Libya tar det bort mye av oppsidepotensialet for olje de neste 1-2-3 årene. De betyr ikke at Brent-oljen vil holde seg på dagens 40 dollar, men heller at den ikke vil hoppe så høyt som tidligere ventet (65 dollar fatet) straks vi klarer å legge corona-problemene bak oss», fortsetter Schieldrop.