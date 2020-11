Arctic Securities anbefaler tre aksjer

Arctic Securities oppgraderer anbefalingen på Equinor fra hold til kjøp samtidig som kursmålet, ifølge TDN Direkt, heves fra 150 til 160 kroner.

Meglerhuset opererer med et hovedscenario hvor Brent-prisen er på 50 dollar pr. fat i 2021 og 60 dollar pr. fat i tiden etter, noe som betyr at lete- og produksjonsdelen av selskapet bør verdsettes høyere enn den nåværende aksjekursen tilsier. I tillegg bidrar fornybardelen med ytterligere 30 kroner pr. aksje.

Arctic Securities beholder kjøpsanbefalingen på Aker BP , men oppjusterer kursmålet fra 235 til 250 kroner. Ifølge TDN Direkt har meglerhuset nå tatt hensyn til de fleste av prosjektene som kan dra nytte av skattefordelene på norsk sokkel og risikojustert dem.

Tallknuserne velger å oppgradere Lundin fra hold til kjøp, med et kursmål på 250 svenske kroner.

Tirsdag formiddag omsettes Equinor-aksjen for 132,05 kroner, Aker BP omsettes for 172,10 kroner mens Lundin omsettes for 199,15 svenske kroner.