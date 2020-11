Deler ut kontrakter for over 4 milliarder

Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger er blitt tildelt kontrakter for bore- og brønntjenester på Bacalhau-feltet i Brasil av Equinor , på vegne av partnerne Petrogal Brasil og ExxonMobil. Kontrakten har en samlet estimert verdi på 455 millioner dollar, det tilsvarer cirka 4,1 milliarder kroner.

Kontraktene har en fast periode på fire år, og to 2-årsopsjoner, opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

MODNER: Trond Bokn, fungerende visepresident for prosjektutvikling i Equinor. Foto: Finansavisen

Avtalen med Baker Hughes dekker boretjenester og ferdigstillelse. Halliburtons skal jobbe med brønnintervensjonstjenester og fôringsrørhengere, mens Schlumberger skal levere kabeltjenester.

– Brasil er et kjerneområde for Equinor. Sammen med våre partnere modner vi for tiden prosjektet mot en endelig investeringsbeslutning som er planlagt i 2021, sier Trond Bokn, fungerende visepresident for prosjektutvikling i Equinor.

Equinor, som er operatør, eier 40 prosent av Bacalhau-feltet. Resten er eid av ExxonMobil med 40 prosent og Petrogal Brasil med 20 prosent.