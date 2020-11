Oljeprisen steg kraftig i går, etter det ble klart at Pfizer og BioNTech sin vaksine var effektiv i 90 prosent av tilfellene, samtidig som de opplyste at målet var å ha 50 millioner vaksiner klart ved utgangen av året. Tirsdag fortsetter optimismen.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 43,34 dollar fatet, opp 2,22 prosent. WTI-oljen er opp 2,23 prosent, og handles til 41,19 dollar pr. fat.

Saudi Arabias energiminister hevdet på mandag, ifølge Reuters, at OPEC+ vil utvide det tidligere avtalte produksjonskuttet, dersom etterspørselen faller før vaksinen blir gjort klar. Det var i utgangspunktet planlagt å kutte tilbudet med 7,7 millioner fat pr. dag fra august til desember, for så å lette på kuttet med 2 millioner fat pr. dag i januar.

Til tross for vaksineoptimisme og produksjonskutt fra OPEC+, er det ikke til å unngå at den oppadgående smittetrenden, med nedstengninger på kjøpet, fortsetter å holde et noenlunde press på oljeprisen.

Data fra John Hopkins University viser at det er nærmere 51 millioner smittetilfeller globalt, der USA står for over 10 millioner av tilfellene.