Mandag var det kraftig oppgang på børsene som følge av håp om coronavirusvaksine fra legemiddelgiganten Pfizer og det tyske bioteknologifirmaet BioNTech. Også oljeprisen har fått fart på seg de siste dagene.

Torsdag formiddag koster et fat brentolje 43,70 dollar, mens WTI-oljen står i 41,36 dollar.

«Brentolje-rally mister fart ettersom prisen beveger seg nærme 44 dollar pr. fat, noe den ikke har gjort siden tidlig i september. Pfizer-nyhetene var selvsagt gode, men vaksinen er ikke her enda og oljemarkedet er fortsatt ikke ute av skogen. Så vi blir kanskje stuck på 40-44 dollar pr. fat en liten stund, selv om vi forventer å se flere positive vaksinenyheter de neste månedene og et sterkt budskap fra OPEC+ 1. desember», skriver SEB-analytiker Bjarne Schieldrop i et notat.

Han venter at coronavirus-krisen vil fortsette en stund til. Stadig flere land har måtte stramme tiltakene inn de siste ukene. Det gjør at etterspørselen etter olje blir satt på prøve.

«Testen er ikke bestått enda», sier Schieldrop og peker på at vaksinen krever avansert frakt.

Det sies at vaksinene må bli transportert mens de lagres i 70-80 minusgrader. Det er både kostbart og vanskelig.

Han er spent på hva OPEC+ vil si om drøyt tre uker. Før OPEC+ møte spås det at dagens kutt fortsetter til første kvartal, eller at det skal kuttes enda mer. Et annet alternativ er å holde kuttene til 2022, og ikke bare til april.

I en fersk månedsrapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) går det frem at de venter en global oljeetterspørsel på 97,08 millioner fat. pr dag neste år. Det er en nedjustering med 0,12 millioner fat fra sist rapport, ifølge TDN Direkt.