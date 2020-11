– Oljeprisene vil fortsatt være under press

UNDER PRESS: Oljeprisene faller fredag. Her drivstofftanker i Crockett, California.

UNDER PRESS: Oljeprisene faller fredag. Her drivstofftanker i Crockett, California. Foto: Bloomberg

Oljeprisene trekker nedover fredag morgen.

Frontkontrakten for Brent-olje er ned 1,1 prosent til 43,04 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,5 prosent til 40,52 dollar fatet. For uken ligger begge derimot an til ca. åtte prosent oppgang.

Coronafrykten tynger sentimentet. Med for eksempel stadig nye smitterekorder i USA synes bekymringene for en treg gjeninnhenting av drivstoffetterspørselen å være berettigede.

– Investorer tok gevinster i det seneste rallyet, med dystre utsikter for verdensøkonomien som demper sentimentet etter en kraftig økning i coronatilfeller og nye sosiale restriksjoner, sier analytiker Koichi Murakami hos Daiichi Commodities til CNBC.

– Oljeprisene ventes å være under press også i neste uke hvis spredningen av coronaviruset fortsetter å akselerere i mange deler av verden, legger han til.