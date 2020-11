NEDJUSTERES: Estimatene for etterspørselen nedjusteres av oljeanalytikere.

NEDJUSTERES: Estimatene for etterspørselen nedjusteres av oljeanalytikere. Foto: Dreamstime

Oljeprisene har steget markant denne uken etter vaksinenyheten til Pfizer dominerte overskriftene mandag.

Biotekselskapet melder at vaksinen skal være over 90 prosent effektiv mot coronaviruset, og håper å få godkjent vaksinen innen året er omme.

Denne uken steg brent-oljen helt til over 45 dollar, som er høyeste nivå på to måneder, etter investorene håper at vaksinen vil føre til økt reise og økonomisk aktivitet. Oljerallyet virker imidlertid noe prematurt.

– Utfordringen er at økningen i etterspørsel ikke vil komme utelukkende på grunn av en vaksine. Det er nedstengninger som må lykkes i å bringe smittetilfellene under kontroll, sier Bjørnar Tonhaugen, sjef for oljemarkeder i Rystad Energy i et notat.

I skrivende stund handles brent-oljen ned 0,3 prosent til 43,10 dollar og WTI-oljen faller 0,8 prosent til 40,62 dollar.

Siste etappe

International Energy Agency (IEA) har nedjustert sine etterspørselsestimater etter den nylige oppblomstringen av viruset, spesielt i USA og Europa. Nå ventes det at etterspørselen vil falle med 8,8 millioner fat per dag inneværende år, mot 8,4 millioner fat per dag tidligere estimert.

Oljebyrået nedgraderer utsiktene for siste halvår av 2020 og første kvartal 2021. Etterspørselen vil øke med 5,8 millioner fat per dag neste år – opp 300.000 fat per dag fra forrige anslag.

Det er imidlertid vesentlig lavere enn etterspørselsnivåene vi så før pandemien slo inn.

– Fra vårt ståsted ser det ut til at oljeprisene nyter den siste etappen av vaksinerallyet, som kan falme bort snart når realiteten synker inn, sier Tonhaugen.

Nedadgående spiral

OPEC sa onsdag at svakere etterspørsel i transportsektoren i USA i tillegg til nedstengninger i Europa vil føre til nedgang i oljeprisen.

– Innhentingen i oljeetterspørsel vil bli vesentlig hindret og treghet i transport og industriell oljeetterspørsel er ventet å vare til midten av 2021, sa gruppen.

Rystads Tonhaugen understreker at det muligens blir en utsettelse av den planlagte produksjonsstarten i januar som ville bidratt med ytterligere 2 millioner fat per dag fra OPEC-landene. Det er snakk om å utsette produksjonen med tre til seks måneder, ifølge analytikere i Commerzbank.

Oljeproduksjonen i Libya har også steget til over 1,2 millioner fat pr dag, melder Reuters fredag og viser til en libysk kilde. Det fører til ytterligere press på oljeprisen ettersom etterspørselen er på vei nedover.