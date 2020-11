Ved 19-tiden er Brent-oljen ned 0,46 prosent til 43,04 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 1,22 prosent til 40,44 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 53 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 1,2 millioner mennesker har mistet livet.

Antall smittede i USA og flere andre land har nådd rekordnivå, og økende restriksjoner kan føre til at drivstoffetterspørselen henter seg inn saktere enn mange hadde håpet, skriver Reuters.

–Det er ingen overraskelse at markedet demper prisoppgangen i dag ettersom realiteten for tilbud og etterspørsel er dyster, mens daglige nye smittetilfeller i USA setter nye rekorder, sier Bjørnar Tonhaugen, leder av oljemarkeder i Rystad Energy, ifølge Reuters.

Økt produksjon

Utviklingen i oljeprisen kommer blant annet som følge av at oljeproduksjonen i Libya har steget til 1,215 millioner fat per dag, skriver Reuters. Det er opp fra 1,04 millioner fat per dag, som ble rapportert 7. november.

I tillegg viste amerikanske myndighetsdata at råoljelagrene steg med 4,3 millioner fat forrige uke. Analytikere hadde ventet en nedgang på 913.000 fat.

– Kort sagt har noe av optimismen fra Pfizer-vaksinen gått ned, og skuffende EIA-tall har skapt en nedadgående korreksjon, sier Harry Tchilinguirian, råvaresjef i storbanken BNP Paribas.