Verdens største oljeselskap sjekker markedet

Saudi Aramco har engasjert en gruppe med banker i forkant av utstedelse av obligasjoner i dollar. Den lave oljeprisen har gjort at Aramco vurderer igjen å gå inn i obligasjonsmarkedet for å skaffe kontanter, skriver Reuters.

Blant meglerhusene som Aramco har engasjert er Goldman Sachs, Citi, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley og NCB Capital.

Det er foreløpig ikke satt nevnt noen størrelse på obligasjonslånet, men det skal være i benchmark-klassen, det vil si obligasjoner på minst 500 millioner dollar, med flere transjer på tre-, fem-, 10-, 30- og 50-årstransjer.

Verdens største oljeselskap trenger kontanter for å utbetale 37,5 milliarder dollar i utbytte for andre halvdel av 2020, og for å finansiere et oppkjøp på 69,1 milliarder dollar for 70 prosent av Saudi Basic Industries, som de vil betale avdrag på frem til 2028. Tidligere i år tok oljekjempen opp et lån på 10 milliarder dollar for å dekke oppkjøpet. '