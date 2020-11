Oljeprisen stiger kraftig mandag, på nyheter om gjennombrudd for Moderna sin coronavaksine. Vaksinen var effektiv i 94,5 prosent av tilfellene.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 43,88 dollar fatet, opp 2,57 prosent. WTI-oljen stiger 2,84 prosent, og handles til 41,27 dollar pr. fat.

Nyhetene om Moderna-vaksinen kommer etter forrige ukes tilsvarende annonsering fra Pfizer og BioNTech, der det ble opplyst at deres vaksine var effektiv i omtrent 90 prosent av tilfellene. Oljeprisen reagerte umiddelbart rett opp. Noe av det samme skjedde på dagens nyheter fra Moderna, dog i mindre grad enn for en uke siden.

«Vaksine-euforien har allerede blitt priset inn tungt siden forrige uke, men et nytt botemiddel for Covid-19 viser at et storskala vaksinasjonsprogram, med tilstrekkelige mengder for den globale befolkninger, er noe nærmere nå», hevdet Rystad Energy-analytiker, Louise Dickson, ifølge Reuters.

Videre er det knyttet spenning til OPEC+ sitt kommende møte, hvor en eventuell videreføring av produksjonskuttet av olje, er på agendaen. Oljesamarbeidet har kuttet produksjon med omtrent 7,7 millioner fat pr. dag, og hadde planlagt å øke tilbudet med 2 millioner fat pr. dag fra januar.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, er en av de som påpeker at OPEC+ sitt møte er særlig viktig for oljeprisutviklingen.

«Organisasjonen er den eneste grunnen til at oljeprisen i dag ikke ligger på 20 dollar pr. fat», hevdet Schieldrop, ifølge Reuters.