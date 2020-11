Saudi-Arabia åpner for oljekutt

– Vi må være klare til å justere betingelsene i vår avtale om det trengs. Fleksibilitet og proaktivitet må fortsatt være rettesnoren for våre forhandlinger i dag, og i fremtiden, uttalte den saudiarabiske energiministeren prins Abdulaziz bin Salman i en tale før kartellet skal møtes.

Opec+ består av OPEC-landene og allierte stater som Russland. I øyeblikket forholder kartellet seg til en avtale fra april om store produksjonskutt, for å forhindre et prisfall likt det man så i mars, da koronapandemien og nedstenginger verden over førte til at etterspørselen etter olje raste.

